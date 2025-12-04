Nel corso delle ultime settimane, il Comune di Siamanna ha ottenuto alcuni finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento e alla crescita della comunità.

Tra le opere previste, l’amministrazione comunale guidata da Franco Velio Melas interverrà anche sul completamento dell’Area Artigianale “PIP”.

L’ente avrà a disposizione 350mila euro (300mila euro di finanziamento regionale, i rimanenti dal bilancio comunale), per una zona fondamentale per lo sviluppo produttivo e occupazionale del territorio.

«Si interverrà – commenta il sindaco Melas – per completare marciapiedi e strade. Il completamento è per fare in modo che sia usufruibile, creare maggiore interesse, considerando che nell’area è attualmente ancora presente qualche lotto libero».

