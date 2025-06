La musica nelle scuole dell’infanzia con “Un girotondo di fiabe”. È l’ultima iniziativa dell’associazione Culturale “Palazzo d’Inverno” che mira alla valorizzazione del territorio attraverso arte e cultura, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ales e il Consorzio Turistico Due Giare. “Un girotondo di fiabe” è una produzione originale di Palazzo d’Inverno con Gianluca Podda e Giusy Murgia Onnis: un concerto interattivo dove i piccoli spettatori saranno coinvolti attivamente, diventando attori, burattini, nani, spaventapasseri e formiche, immersi in favole cantate, raccontate e vissute. Protagonisti di questa avventura musicale le bambine e i bambini delle Scuole dell’Infanzia di Nureci, Sini, Gonnosnò, Mogorella e Curcuris, che prenderanno parte a un’esperienza sensoriale e formativa all’insegna della musica e dell’immaginazione. Il tour prenderà il via oggi a Nureci, per poi proseguire domani a Sini, venerdì 20 a Gonnosnò, lunedì 23 a Mogorella e chiudere mercoledì 25 giugno a Curcuris. “Con “Un girotondo di fiabe” – commentano gli organizzatori - Palazzo d’Inverno conferma il suo impegno nella promozione dell’educazione musicale e culturale fin dalla prima infanzia, offrendo un momento di condivisione, scoperta e gioia attraverso il linguaggio universale della musica”.

© Riproduzione riservata