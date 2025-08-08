Carbonia festeggia un nuovo centenario: ha spento 100 candeline Giovanni Cancedda, nato il 7 agosto del 1925 nell'allora Comune di Serbariu, ora frazione di Carbonia ma 100 anni fa piccolo paese che contribuì a dare i natali alla città del carbone.

Giovanni Cancedda è stato anche uno dei primissimi panificatori della città e la sua piccola azienda a conduzione familiare è ancora operativa. Nella sua lunga vita con la moglie Rina Piga, scomparsa due anni fa, Giovanni ha avuto sette figli alcuni dei quali hanno proseguito l'attività imprenditoriale-artigianale del padre.

