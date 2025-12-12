Festa grande ad Abbasanta per i 100 anni di Mariuccia Deriu ad Abbasanta. Questa mattina la comunità si è stretta attorno alla neocentenaria originaria di Ghilarza, ma da circa settant’anni residente ad Abbasanta. E' stata infatti celebrata la messa di ringraziamento e l’invito subito dopo, poi la festa a casa con i familiari. Presente in chiesa anche la sindaca Patrizia Carta che le ha fatto dono a nome dell’Amministrazione di una targa e di un mazzo di fiori. La signora Mariuccia, rimasta vedova nel 2001, ha avuto tre figli, di cui uno morto prematuramente qualche anno fa.

Ora è seguita dalle figlie Mariuccia e Maria Antonietta e ha due nipoti, Federico e Miriam. “Trascorre la mattina a seguire messa e rosario. Poi di sera le piace fare passeggiate in macchina, le piace molto il cioccolato”, racconta la figlia Mariuccia. Le piace inoltre guardare la tv e moltissimo ascoltare la musica, soprattutto Albano e Romina. Sino a qualche anno fa lavorava a maglia e all’uncinetto, leggeva e faceva parole crociate.

