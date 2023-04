Le immagini dei Componidoris di San Giovanni e San Giuseppe daranno presto il benvenuto a chi arriverà a Oristano dagli ingressi nord e sud.

Grazie al progetto "Cabine d'autore", che vede la collaborazione tra l'assessorato comunale alle Politiche giovanili ed E-distribuzione, le pareti esterne di due cabine elettriche ubicate in via Cagliari saranno riqualificate attraverso la realizzazione di murales sulla Sartiglia.

A realizzare le opere sarà Fabio Figus, artista originario di Turri, autore di altri pregevoli murales in diversi comuni dell’isola, che da lunedì è al lavoro nella cabina nei pressi del ponte sul Tirso. «Saranno immagini che daranno idealmente un benvenuto nella città della Sartiglia, ma anche un doveroso omaggio ai Gremi e ai cavalieri protagonisti della giostra medievale», commenta il sindaco Massimiliano Sanna.

Il progetto, avviato dalla precedente amministrazione, «si inserisce tra gli obiettivi programmati dietro l'impulso della Consulta giovani - ricorda l'assessore competente Antonio Franceschi - per incentivare la pratica artistica tra i giovani e al contempo promuovere un sistema di riqualificazione degli spazi e dei muri urbani».

Nell'arco di pochi mesi le due cabine diventeranno preziosi elementi di arredo cittadino. Per il responsabile Programmazione e gestione per la Sardegna di E-distribuzione Alessandro Uccheddu «questa iniziativa coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano l’impegno della società sul territorio».

