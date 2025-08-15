Incendio nella scuola superiore di via Diaz a Oristano.

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio al secondo piano dell’istituto ex Mossa che ospita diverse classi dell’Alberghiero, del liceo classico e delle magistrali. Il fumo che usciva dalle finestre ha fatto scattare l’allarme: sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno domato l’incendio.

I vigili del fuoco nel piazzale della scuola

Secondo i primi riscontri, il fuoco ha devastato un intero piano. L’edificio è stato completamente invaso dal fumo, i danni sembrano ingenti. I vigili hanno bonificato lo stabile, e messo in sicurezza l’intera area, nella zona in cui sorge anche il Tribunale.

Sul posto la polizia con una pattuglia della squadra Volanti. Sono in corso accertamenti sulle cause ma dai primi elementi sembra certa l’origine dolosa.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere della zona.

