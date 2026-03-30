C'è ancora tempo per richiedere i contributi per partecipare alla 42ª Mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana, inserita nel programma della 41ª Fiera dell'Agricoltura di Arborea.

I fondi a disposizione, assegnati al Comune dalla Regione, ammontano a 33.000 euro. Possono partecipare esclusivamente le imprese, piccole e medie, attive nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti delle filiere zootecniche del bovino, operanti in Italia. È necessario anche essere regolarmente registrati presso le Camere di Commercio con bovini iscritti all'Albo Genealogico Nazionale della Razza Frisona Italiana. Il contributo finanzia le spese di iscrizione, di viaggio e di trasporto degli animali, l'affitto degli stand ei costi di montaggio e smontaggio degli stessi.

La domanda dovrà essere inoltrata entro le 12 del 6 aprile secondo le modalità descritte nell'avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune.

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