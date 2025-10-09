Quarta vittima della Febbre del Nilo nell’Oristanese: muore un ex ferroviereLino Carrus, di Paulilatino, era ricoverato al Brotzu
Quarta vittima della West Nile nell’Oristanese. Ieri è morto un 77enne di Paulilatino che da alcune settimane era ricoverato al Brotzu.
Lino Carrus, ex ferroviere, era stato male con febbre alta e altri sintomi riconducibili al virus tramesso dalle zanzare. Ricoverato, le analisi hanno poi confermato che si trattava di Febbre del Nilo.
La situazione nell’Oristanese si fa quindi sempre più critica, i contagi da agosto a oggi sono 38.
Il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus, oltre a esprimere cordoglio sostiene «la necessità di disinfestazioni capillari, ormai il virus è endemico anche nel nostro territorio. Va ricordato che non si contagia da persona a persona ma solo attraverso la puntura di zanzara».