Quarta vittima della West Nile nell’Oristanese. Ieri è morto un 77enne di Paulilatino che da alcune settimane era ricoverato al Brotzu.

Lino Carrus, ex ferroviere, era stato male con febbre alta e altri sintomi riconducibili al virus tramesso dalle zanzare. Ricoverato, le analisi hanno poi confermato che si trattava di Febbre del Nilo.

La situazione nell’Oristanese si fa quindi sempre più critica, i contagi da agosto a oggi sono 38.

Il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus, oltre a esprimere cordoglio sostiene «la necessità di disinfestazioni capillari, ormai il virus è endemico anche nel nostro territorio. Va ricordato che non si contagia da persona a persona ma solo attraverso la puntura di zanzara».

