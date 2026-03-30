In occasione dell’arrivo del periodo pasquale, gli orari della Biblioteca comunale di Morgongiori subiranno dei piccoli cambiamenti. Una modifica dei giorni di apertura che saranno anche in funzione delle attività a tema previste.

In particolare, venerdì 3 aprile, nella struttura di via Monte Arci, dalle 10 alle 12, è prevista l’attività di lettura e la caccia all’uovo. Sabato 4 aprile, invece, dalle 10 alle 13, le letture e uno scaffale a tema pasquale. Infine, lunedì 6 aprile, in concomitanza con la Pasquetta, la Biblioteca resterà chiusa.

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