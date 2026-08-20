Continua senza sosta il calendario di Montrestate, che domani venerdì 21 agosto propone una serata dedicata all’astronomia e alla mitologia, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta delle meraviglie del cielo notturno. L’appuntamento è fissato alle 21, in piazza Sant’Antonio, dove la comunità potrà vivere un’esperienza scientifica e divulgativa sotto le stelle. L' evento partirà dalle basi dell’osservazione astronomica: la Luna al telescopio, Venere al tramonto, fino alla comprensione del motivo per cui le stelle brillano con colori diversi.

«Impareremo a orientarci tra gli astri usando la Stella Polare e racconteremo le leggende del Grande Carro», spiega il sindaco Salvatore Salis, «e a guidare gli ospiti in questo intrigante cammino sarà l’astrofisico Fabrizio Pedes». La giornata sarà arricchita da un aperitivo gratuito alle 19 e intervallata dall’intrattenimento musicale dei Doc Sound, per unire divulgazione scientifica e momenti di convivialità.

«È un’occasione da non perdere» conclude Salis, «anche in vista della sempre più forte candidatura della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope, una sfida che ci proietta nel panorama internazionale della ricerca». Montresta si prepara così a un nuovo appuntamento sotto le stelle, dove scienza, comunità e curiosità si incontrano in una delle cornici più suggestive del paese.

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