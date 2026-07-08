Cabras corre, Oristano rincorre. È questo il messaggio che il centrosinistra affida a una nuova interpellanza, firmata dalla capogruppo Maria Obinu, che riaccende il dibattito sulla mobilità sostenibile e sul collegamento ciclabile tra la città e Torregrande. L’opposizione chiede alla giunta di fare chiarezza sullo stato della pista, sollecitando interventi su manutenzione, illuminazione, sicurezza e sul completamento del tracciato fino a Cabras.

Per i consiglieri il percorso rappresenta «un’infrastruttura strategica per la mobilità dolce, per la sicurezza dei cittadini, per la valorizzazione turistica del litorale», ma oggi non sarebbe adeguatamente valorizzato.

Nell’interpellanza si evidenzia che «Cabras, in particolare, sembra ormai dettare la linea su questi temi», mentre Oristano «appare spesso in ritardo, quasi costretta a inseguire». Da qui la richiesta di conoscere le ragioni del divario e di verificare se il Comune intenda «prendere a modello le buone pratiche già adottate da Cabras».

Nel documento trovano spazio anche le criticità della rotonda di Brabau. Il centrosinistra chiede quali interlocuzioni siano state avviate con la Provincia per garantire pulizia, manutenzione e illuminazione e quale contributo abbiano dato i consiglieri provinciali eletti nel territorio. Tra i nove quesiti rivolti a sindaco e giunta figura infine il possibile prolungamento della pista ciclabile fino a Cabras, con l’obiettivo di creare un collegamento continuo tra i due comuni.

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