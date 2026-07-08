Cambio di orario per gli uffici comunali a Mogorella. Nel periodo estivo si registrano ondate di calore e la presenza di temperature molto elevate, motivazioni che suggeriscono ai cittadini di non esporsi nelle ore più calde.

A questo proposito, per dare la possibilità ai cittadini di fruire dei servizi degli uffici con un orario adeguato alla situazione, in seguito ad un decreto firmato dal sindaco Lorenzo Carcangiu, dallo scorso 6 luglio, fino al 25 settembre, è cambiato l’orario di apertura al pubblico. Nello specifico, gli sportelli saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e il martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30.

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