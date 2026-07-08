Trovare lo spazio per piantare l'ombrellone non è semplice. La spiaggia di Arborea è quasi tutta invasa dalla posidonia e dagli egagropili, i piccolli ammassi di alghe più genericamente definiti come “palle marine”.

Il caso a breve sbarcherà in Consiglio Comunale. La consigliera Valeria Manca ha presentato un'interrogazione rivolta alla sindaca Manuela Pinus e a tutta la Giunta. Manca, nel documento, prima ricorda gli impegni di spesa presi per la pulizia del litorale e per l'acquisto di una macchina pulispiaggia. Poi chiede «se l'amministrazione ritenga adeguato il servizio svolto, alla Iuce delle condizioni del litorale nel pieno della stagione balneare». E poi «se sono previsti ulteriori interventi di rimozione della posidonia spiaggiata e degli egagropili nel corso deII'estate e, in caso affermativo, con quale programmazione e con quali risorse economiche». E ancora «quali siano le motivazioni che hanno portato a limitare il servizio ad un unico intervento della durata di pochi giorni, circostanza che potrebbe far apparire tale attività come finalizzata esclusivamente al periodo immediatamente precedente alle elezioni amministrative, considerato che, negli undici anni della precedente amministrazione, gli interventi di pulizia sono stati generalmente avviati tra la metà di giugno e l'inizio di luglio».

E ancora «se l'importo stanziato, pari 3.360 euro, sia stato ritenuto sufficiente a garantire un'adeguata manutenzione del litorale durante il periodo di maggiore affluenza turistica e quali siano stati i criteri tecnico-economici adottati per la determinazione di tale importo». Manca infine chiede «quali iniziative urgenti l'amministrazione intende adottare per ripristinare adeguate condizioni di decoro, tutela ambientale, sicurezza e piena fruibilità delle spiagge di Arborea, salvaguardando altresì l'immagine turistica del territorio, oppure se ritenga di dover continuare a giustificare tale situazione con la consueta motivazione della mancanza di f1 sorse economiche».

Per conoscere le risposte bisognerà attendere il prossimo Consiglio comunale.

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