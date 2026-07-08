Viene utilizzato come un trampolino, soprattutto dai bambini, nonostante l'ordinanza della capitaneria di porto che da tempo vieta la balneazione, la navigazione, la sosta, la pesca e le attività subacquee. Ecco perché ora interviene anche il Comune. Il sindaco di San Vero Milis Giuseppe Vacca oggi ha emanato un'ordinanza per vietare la balneazione nello specchio d'acqua di Sa Marigosa, ma anche l'interdizione dello spazio antistante il pontile, danneggiato dalle ultime ondate di maltempo, che lo hanno reso ancora più pericoloso. Come si legge nell'ordinanza, i divieti arrivano considerato che "l'area con la stagione balneare è attrazione sempre più numerosa di bagnanti che rimangono ignari all' ordinanza con conseguenziale incremento del rischio per infortuni e che occorre garantire la pubblica incolumità sia per le vie di accesso a mare che per lo specchio acqueo".

Il consigliere di minoranza Andrea Atzori aveva già sollevato la questione nei giorni scorsi, presentando un'interrogazione per capire se l'amministrazione comunale fosse a conoscenza della situazione e dei pericoli. Aveva chiesto di provvedere con urgenza alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area.

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