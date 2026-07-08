Siamanna, il Comune assegna 3 lotti all’interno del Piano degli Insediamenti ProduttiviIl termine per la presentazione delle istanze è fissato per il 4 settembre
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Il Comune di Siamanna ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico per l’assegnazione di alcuni lotti presenti all’interno del Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP). Le aree libere sono 3 e verranno concesse in diritto di proprietà. Possono partecipare all'assegnazione dei lotti le imprese, costituite in forma singola o associata o cooperativa, i consorzi di imprese e le società consortili, le reti d'impresa nella forma giuridica di "rete soggetto", gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per il 4 settembre. Il modello di domanda, regolamento, bando di prenotazione e la planimetria sono disponibili sul sito istituzionale o si possono ritirare presso l'Ufficio Tecnico il martedì ed il venerdì dalle 11.30 alle 13. “Il bando – commenta Franco Vellio Melas, sindaco - ha l'obiettivo di assegnare i lotti attualmente disponibili all'interno dell'area artigianale, al fine di promuoverne il potenziamento e l'espansione. L'iniziativa mira a favorire la crescita delle realtà aziendali già esistenti e a insediare nuove attività, creando così le condizioni strutturali ed economiche necessarie per un migliore e più sostenibile sviluppo del tessuto produttivo locale”.