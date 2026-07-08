Docce non funzionanti, strade di accesso rovinate, microaree ecologiche dove continuano ad accumularsi rifiuti e servizi igenici che, con l'aumento delle presenze estive, diventano sempre più necessari e i nvasione di posidonia ed egagropili. Fotografia del litorale di Arborea scattata dai consiglieri comunali Luca Montisci, Daniele De Vecchi e Marco Pinna che hanno depositato una mozione. Il documento impegna la Giunta ad attivarsi, nel più breve tempo possibile, per verificare la possibilità di integrare le risorse economiche e il monte ore destinati alla pulizia del litorale, al fine di garantire interventi adeguati anche nei tratti 26 e 28 e nel tratto della strada 18 in continuità con quanto già svolto a inizio giugno 2026.

Poi a procedere alla quantificazione dei costi necessari per il ripristino dei punti doccia, valutando ogni utile iniziativa per renderli funzionanti e a interessare la polizia locale e gli uffici competenti al fine di valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e videosorveglianza, l'eventuale installazione di ulteriori telecamere da integrare nel sistema comunale già esistente, con particolare riferimento alle micro aree ecologiche presenti nel litorale, allo scopo di prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Poi valutare la destinazione di adeguate risorse di bilancio per il rifacimento, la manutenzione o comunque la sistemazione dei tratti stradali di accesso al litorale e a quantificare il costo per l'eventuale noleggio e installazione di bagni chimici nei tratti maggiormente frequentati del litorale balneabile, al fine di garantire servizi igienici minimi ai bagnanti e prevenire comportamenti impropri che possano incidere negativamente sul decoro, dell'igiene pubblica e sull'ambiente. I consiglieri chiedono che la mozione venga e discussa nel primo Consiglio Comunale utile, con votazione per appello nominale, trattandosi di materia attinente al decoro urbano, alla tutela ambientale, alla sicurezza, all'igiene pubblica, alla fruibilità del litorale e alla qualità dell'accoglienza turistica.

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