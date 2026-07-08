Arborea, il gruppo di minoranza chiede la pulizia e il ripristino dei servizi sul litoraleNel mirino le docce non funzionanti, le strade di accesso rovinate, le microaree ecologiche dove continuano ad accumularsi rifiuti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Docce non funzionanti, strade di accesso rovinate, microaree ecologiche dove continuano ad accumularsi rifiuti e servizi igenici che, con l'aumento delle presenze estive, diventano sempre più necessari e invasione di posidonia ed egagropili. Fotografia del litorale di Arborea scattata dai consiglieri comunali Luca Montisci, Daniele De Vecchi e Marco Pinna che hanno depositato una mozione. Il documento impegna la Giunta ad attivarsi, nel più breve tempo possibile, per verificare la possibilità di integrare le risorse economiche e il monte ore destinati alla pulizia del litorale, al fine di garantire interventi adeguati anche nei tratti 26 e 28 e nel tratto della strada 18 in continuità con quanto già svolto a inizio giugno 2026.
Poi a procedere alla quantificazione dei costi necessari per il ripristino dei punti doccia, valutando ogni utile iniziativa per renderli funzionanti e a interessare la polizia locale e gli uffici competenti al fine di valutare, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e videosorveglianza, l'eventuale installazione di ulteriori telecamere da integrare nel sistema comunale già esistente, con particolare riferimento alle micro aree ecologiche presenti nel litorale, allo scopo di prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti.
Poi valutare la destinazione di adeguate risorse di bilancio per il rifacimento, la manutenzione o comunque la sistemazione dei tratti stradali di accesso al litorale e a quantificare il costo per l'eventuale noleggio e installazione di bagni chimici nei tratti maggiormente frequentati del litorale balneabile, al fine di garantire servizi igienici minimi ai bagnanti e prevenire comportamenti impropri che possano incidere negativamente sul decoro, dell'igiene pubblica e sull'ambiente. I consiglieri chiedono che la mozione venga e discussa nel primo Consiglio Comunale utile, con votazione per appello nominale, trattandosi di materia attinente al decoro urbano, alla tutela ambientale, alla sicurezza, all'igiene pubblica, alla fruibilità del litorale e alla qualità dell'accoglienza turistica.