Cabras, lavori sulla rete idrica: venerdì possibili interruzioni dell'acqua in via Giovanni XXIIII tecnici di Abbanoa collegheranno le nuove condotte. Previsti cali di pressione e disagi
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Disagi a Cabras ma per una giusta causa. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche nel Comune, venerdì 10 luglio i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti delle nuove condotte realizzate in via Giovanni XXIII alla rete idrica esistente.
Pertanto, durante l’esecuzione dell’intervento, dalle 8.30 fino alle 13, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dal civico 1 al civico 19 della stessa via.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento. «Sarà cura dei tecnici del gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo - si legge in una nota di Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».