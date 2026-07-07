La rassegna cinematografica "Ritratti di donna", promossa dall'associazione Tzur che riunisce i residenti della borgata marina di San Giovanni di Sinis e che avrebbe dovuto iniziare giovedì 9 luglio, è stata rinviata a data da destinarsi.

Questo perché la piazza De is ballus dove si sarebbe dovuto svolgere l'evento è attualmente occupata dagli spettacoli che si sarebbero dovuti tenere nel teatro di Tharros e che invece sono stati spostati nel centro della borgata da quando il palco è stato messo sotto sequestro.

Si tratta dell'ultima modifica del ricco calendario estivo 2026 dopo l'incidente avvenuto a Tharros lunedì scorso: una corista di 14 anni è caduta dal palco facendo un volo di quattro metri.

Lo spettacolo in programma oggi martedì 7 luglio, della scuola di ballo dell'Accademia Teatro della scala, è stato infatti, annullato.

Lo spettacolo in programma mercoledì 8 luglio a Tharros, Da Broadway a Hollywood - Nuova Orchestra della Sardegna, inserito nella Rassegna I Giganti dell’Arte della Fondazione Mont’e Prama, si terrà invece in piazza De Is Ballus a San giovanni di Sinis, alle 21.

«Sono grato di una organizzazione che sta riuscendo, tra mille difficoltà, a garantire con onore l’esecuzione degli spettacoli drasticamente interrotti a Tharros per via del sequestro del palco - dice il sindaco Andrea Abis - Un particolare ringraziamento lo voglio rivolgere all'associazione Tzur, che ha reso disponibile il trasloco degli spettacoli della Fondazione Mont’e Prama dall’anfiteatro di Tharros alla piazza di San Giovanni di Sinis, rimandando di qualche settimana il proprio interessantissimo calendario di eventi».

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