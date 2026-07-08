Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per l’acquisizione delle domande per il servizio di trasporto scolastico riferito all’anno scolastico 2026/2027.

La comunicazione è rivolta ai genitori degli studenti iscritti alla Primaria e alla Secondaria di I° grado.

Le richieste per l’utilizzo del trasporto scolastico dovranno essere presentate entro il 17 luglio, che le inoltrerà all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine che gestisce il servizio. Le domande potranno essere tramesse al protocollo del Comune di Villaurbana via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it), via e-mail (info@comune.villaurbana.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo.

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