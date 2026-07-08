Le melodie musicali di Ars Antiqua arriveranno in Polonia, a Cracovia il prossimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 luglio. Il coro seneghese darà saggio del suo canto in due concerti: il primo sabato 11 luglio, al Centro Multiculturale di Cracovia, con il “concerto-racconto”, brani musicali e narrazioni sulla Sardegna, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra musica e tradizione. Domenica 12 luglio, invece, il coro sarà ospite del Chór w Kontakcie nella suggestiva chiesa della Trasfigurazione del Signore. In questa occasione, i due cori si esibiranno insieme, condividendo il palco in un momento di scambio artistico e umano.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Centrum Wielokulturowe w Krakowie e con il coro Chór w Kontakcie, diretto dal maestro Wassim Ibrahim, realtà giovane e dinamica caratterizzata da una forte identità multiculturale. I concerti saranno inseriti nel programma estivo dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, che ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa.

Curato dal maestro Massimo Dotto, il progetto musicale fa parte della sinergia culturale e formativa tra l’Isola e la Polonia, che sarà rafforzata dalla visita del coro Chór w Kontakcie a Seneghe nel 2027, per proseguire questo percorso di amicizia e condivisione.

L'evento è organizzato dal Centrum Wielokulturowe w Krakowie, con il coro Chór w Kontakcie, Ars Antiqua, sostegno della Regione Sardegna – programma “Cunsonos 2026”, il Comune di Seneghe, Provincia di Oristano, Federcori e Chorus Inside Sardegna.

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