Già pronti i calici per brindare alla nuova edizione della Rassegna dei Vini di Sardegna di Milis, per degustare novelli e i vini delle più importanti aziende sarde. Gli organizzatori della Pro Loco sono in fermento per allestire l’evento che presenterà diverse sorprese per la 35ma edizione in programma sabato 9 e domenica 10 novembre.

Tanti punti fermi come le cantine con i loro Novelli, poi i vini biologici, convegno ad hoc sullo stato dell’arte del settore vitivinicolo, gastronomia e tanta cultura. Qualche anticipazione da parte del presidente della Pro loco di Milis Luigi Murgia: «quest’anno saranno presenti cinque cantine con i loro novelli. E stiamo lavorando per avere una selezione di vini biologici, con una ventina di cantine», precisa. «Ci sarà spazio per lo show cooking e per la musica. Saranno diverse le novità che sveleremo nelle prossime settimane».

La Rassegna è la stessa eccitante manifestazione che dal 1988 titilla, con i sapori e profumi d’autunno, i palati di migliaia di visitatori attesi come ogni anno nel centro alle pendici del Montiferru. L’evento enogastronomico è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Milis, con il patrocinio economico della Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata