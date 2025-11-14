Si terrà mercoledì 19 novembre, a partire dalle 18, la premiazione della 12sima edizione del Concorso “Masullas in Fiore”. Negli spazi dell’aula consiliare, la cerimonia dell’edizione 2025, ideata da Comune e Ceas Masullas – Parte Montis. Obiettivo dell’iniziativa quello di abbellire l’immagine del paese attraverso l’utilizzo dei fiori. Nel corso della serata verranno premiate le categorie “Davanzale Fiorito” (rivolta a privati cittadini nell’ambito della propria abitazione), “Angolo Fiorito” (rivolta a imprese, esercizi commerciali e associazioni all’interno del centro urbano), “ArteFlor Masullas” (per la realizzazione di strutture creative mediante materiali di riciclo o di recupero di oggetti di uso quotidiano), “MasullasInFiore Social” (foto pubblicate sul profilo Facebook “CEAS Masullas - Parte Montis” che ha ricevuto più “Mi piace” che vincerà il premio della giuria popolare) e “Giardino segreto”. La partecipazione al Concorso era gratuita. Ai primi tre classificati per categoria verranno riconosciuti premi sotto forma di “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante presso un negozio convenzionato.

© Riproduzione riservata