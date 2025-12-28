Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso rivolto alla popolazione per le richieste di un contributo di 1.000 euro, destinati alle famiglie, per i nuovi nati nel periodo tra gennaio e dicembre 2025.

Le istanze dovranno essere presentate entro martedì 30 dicembre per i nati tra gennaio e novembre 2025 ed entro venerdì 16 gennaio per i nati nel mese di dicembre 2025.

Tra i requisiti, oltre alla nascita del bambino e alla residenza a Siamanna, anche l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Siamanna del nuovo nato, l’impegno a non trasferire la residenza della famiglia per due anni dalla nascita del bambino e un valore ISEE 2025 pari o inferiore ai 30mila euro.

La domanda, sul modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’ente a mano o via PEC (comune.siamanna.or@legalmail.it), o via e-mail (ass_sociale@comune.siamanna.or.it).

