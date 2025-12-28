Siamanna, contributo alle famiglie per i nuovi natiLe richieste entro il 30 dicembre
Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso rivolto alla popolazione per le richieste di un contributo di 1.000 euro, destinati alle famiglie, per i nuovi nati nel periodo tra gennaio e dicembre 2025.
Le istanze dovranno essere presentate entro martedì 30 dicembre per i nati tra gennaio e novembre 2025 ed entro venerdì 16 gennaio per i nati nel mese di dicembre 2025.
Tra i requisiti, oltre alla nascita del bambino e alla residenza a Siamanna, anche l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Siamanna del nuovo nato, l’impegno a non trasferire la residenza della famiglia per due anni dalla nascita del bambino e un valore ISEE 2025 pari o inferiore ai 30mila euro.
La domanda, sul modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’ente a mano o via PEC (comune.siamanna.or@legalmail.it), o via e-mail (ass_sociale@comune.siamanna.or.it).