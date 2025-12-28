A Paulilatino presto andranno in gestione i locali dell’ex mercato civico. Lo stabile, dopo anni in cui versava in stato di degrado, è stato recentemente ristrutturato dal Comune e ora sul tavolo del sindaco sono arrivate alcune richieste per poterlo utilizzare. Da qui la decisione dell’esecutivo di impartire agli uffici le direttive per predisporre il bando per la concessone degli spazi. “I locali – chiariscono dall’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus - saranno concessi alle associazioni di categoria (CAF patronato o simili) che offrono servizi di pubblica utilità alla cittadinanza, in condivisione con il gruppo dei cittadini che ne hanno fatto richiesta per i loro incontri quotidiani”.

Sul tavolo del sindaco era infatti già arrivata la richiesta di un gruppo di pensionati. E precisano: “Al fine di garantire una pacifica convivenza, nonché una calendarizzazione dell’uso dei locali, gli orari di utilizzo delle associazioni di categoria andranno comunicati preventivamente all’ente. Sarà a carico delle associazioni beneficiarie la custodia, la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali”. Lo stabile sarà affidato per un anno , poi rinnovabile. “L’uso del locale è gratuito per i cittadini che ne hanno fatto richiesta mentre per le associazioni di categoria è subordinato ad un rimborso spese forfettario di 100 euro mensili ciascuna. Visto il ruolo di pubblica utilità svolto dai questi enti e l’alta funzione sociale nello svolgimento di attività di interesse generale, il Comune si farà carico delle spese relative ai consumi idrici ed elettrici”.

