Via libera a tutti i punti all’ordine del giorno a Fordongianus con la sola astensione del consigliere di minoranza Riccardo Mura presente in aula. Tra le questioni più rilevanti l’approvazione del Documento unico di programmazione e del Bilancio. “Nel Documento unico di programmazione, ma da inserire in Bilancio con una successiva variazione, ci sono dei finanziamenti ottenuti di recente: 100 mila euro per opere a supporto del turismo termale, 200 mila euro per la progettazione del centro anziani e l’avvio dei lavori, 250 mila euro per il centro Fitness fermo da anni, 150 mila euro per il campo di calcio a 5”, ha spiegato il sindaco Serafino Pischedda.

Ad entrare nel dettaglio del Dup e del bilancio è stato il capogruppo Lussorio Murgia: “La priorità dell’Amministrazione è garantire i servizi essenziali e migliorarli. La manutenzione e la cura del verde pubblico viene finanziata con l’imposta di soggiorno con la quale la previsione di incasso è di 77 mila euro. Per le somme restanti viene utilizzata per iniziative culturali e turistiche. In questo è importante la collaborazione con le associazioni. Con 75 mila euro del canone termale si interviene sugli edifici di pregio”. Il totale complessivo della voce in competenza del Bilancio è parti a poco più di tre milioni e 383 mila euro. L’aula ha quindi approvato il Piano annuale degli incarichi di consulenza, quello delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, proceduto con la revisione periodica delle partecipazioni. Rispetto allo scorso anno non ci sono variazioni da registrare. Da segnalare solo la permuta di un terreno già prevista.

