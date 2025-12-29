Lo aveva detto più volte, durante la presentazione del suo programma elettorale a giugno del 2018, prima di essere eletto sindaco: "Alle scuole dedicheremo tanto impegno, i bambini sono il nostro futuro". E così è stato.

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, rieletto poi anche nel 2023, chiude l'anno regalando alla comunità un asilo nido completamente ristrutturato. Pochi giorni fa si è tenuta la cerimonia di consegna.

Ma questo è solo uno dei tanti interventi eseguiti nell’ambito scolastico negli ultimi sette anni. Per gli istituti scolastici, dal 2019 il Comune ha sostenuto una spesa di 4 milioni e 445 mila euro. I fondi da spendere entro il 2027 ammontano invece a 3 milioni e 785 mila euro.

Nel 2018, l’asilo nido di via Amsicora presentava significativi livelli di degrado: infiltrazioni d’acqua dai solai, infissi datati, pavimentazioni degradate e impianti tecnologici obsoleti.

«Tra il 2022 e il 2023 sono stati eseguiti i lavori di costruzione della nuova copertura attraverso la programmazione territoriale per un totale di 200 mila euro», spiega Abis.

«Con 1 milione 250 mila euro del Pnrr, invece, c'è stata la sostituzione di 60 infissi, la coibentazione di 800 metri quadrati di solai, la ricomposizione degli spazi interni, il rifacimento dei pavimenti e degli impianti, il cappotto termico e la posa dell’impianto fotovoltaico».

Anche nella scuola secondaria di via Trieste, il Comune investe da tempo risorse importanti: «Tra il 2020 e il 2021- ricorda Abis - c'è stata la messa in sicurezza degli intonaci esterni e la verifica degli impianti elettrici, per un totale di 120 mila euro».

Ma la scuola cambierà decisamente aspetto a breve, grazie ai 3 milioni e 85 mila euro che il Comune ha ottenuto dalla Regione per la manutenzione straordinaria ed efficientamento dell’edificio. La scuola primaria di via Cesare Battisti, a partire dal 2019 e fino al 2022, ha ricevuto significativi interventi strutturali che hanno incluso la realizzazione dell'area sportiva interna, della zona mensa, la sostituzione di tutti gli infissi esterni, la costruzione dell'ascensore, la sistemazione del cortile, e la posa del tappeto di gioco del campo da basket. I fondi sono arrivati dalla Regione, per un totale è di 343 mila euro.

Tra il 2020 e il 2021, il Comune ha anche effettuato interventi per la messa in sicurezza della scuola primaria di Solanas, per un totale di 100.000 euro.

Da quando, nel 2018, si è insediata la Giunta Abis, i bambini delle scuole dell’infanzia hanno dovuto affrontare diversi traslochi, non certo per motivi banali.

Gli asili di via Machiavelli e di via Leopardi sono stati chusi anni fa per motivi di mancanza di sicurezza statica e sismica. I bambini sono stati trasferiti nella scuola di via De Gasperi, che era chiusa da tempo. Anche qui sono stati sostituiti integralmente il tetto e gli infissi, è stata costruita una nuova ala e sono stati rifatti gli esterni.

Gli interventi complessivi ammontano a 1 milione e 516 mila euro. Nella frazione di Solanas, in piazza Muscas, sono invece in corso i lavori per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia per un importo di 1 milione 600 mila euro.

© Riproduzione riservata