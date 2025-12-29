Tutti pazzi per il Sinis. Per il Comune di Cabras la stagione turistica 2025 si chiude con dati da record. Si registra un aumento in tutte le categorie di ricettività, ma sono aumentate anche le presenze nelle spiagge. Cifre a più zeri poi grazie ai parcheggi a pagamento lungo la costa: nelle casse del Comune di Cabras entreranno 700 mila euro. Un record da quando l’amministrazione ha istituito le strisce blu. E c'è anche un aumento delle sanzioni.

I dati sono stati elaborati dagli uffici comunali grazie alle dichiarazioni della tassa di soggiorno. Il numero delle strutture è cresciuto da 280 nel 2024 a 339 nel 2025, segnando un aumento medio del 21%. La categoria in maggior crescita è rappresentata dagli affitti brevi, che aumentano del 24%, passando da 235 a 291. Parallelamente, il numero dei posti letto è aumentato da 1.836 nel 2024 a 2.089 nel 2025, con un incremento del 14%. Nel 2024, il numero di arrivi si è fermato a 31.946, mentre nel 2025 si attesta a 36.862, con un aumento del 15%. In coerenza, aumentano anche le presenze, che passano da 98.793 a 118.411, con un balzo del 20%. Il gettito dell'imposta di soggiorno è aumentato del 27%, passando da 165.562 a 210.852. Per quanto riguarda i dati provenienti dai parcometri, si è registrato un notevole balzo delle transazioni: si è passati da 168.307 a 205.187, con una crescita del 22%.

È cresciuto anche il numero degli abbonamenti stagionali, che sono passati da 4.210 a 5.631 (+34%), con un picco del 66% sugli abbonamenti dei non residenti (da 1.690 a 2.803). Tenuto conto del numero di transazioni e abbonamenti contabilizzati, si stima che il numero di fruitori delle spiagge sia stato di 625.000. Una crescita significativa del +24% rispetto ai 505.000 del 2024. Gli incassi totali lordi sono cresciuti da 1.070.000 a 1.320.000 euro, con un aumento del 23%, mentre al Comune andranno quasi 700.000 euro di canone netto. Grazie ai parcheggi, gli uffici hanno anche analizzato le spiagge: quella più frequentata, da giugno a ottobre, è stata Is Arutas, con 66.669 transazioni.

Nella borgata di San Giovanni sono state registrate 53.137 presenze. Al terzo posto si piazza Mari Ermi con 42.766 transazioni, mentre al quarto Maimoni con 31.157. Significativo l’incremento rispetto al 2024 dell’utilizzo dei servizi igienici: si è passati da 10.211 a 17.383 accessi ai bagni, con un incremento del 70%. In forte crescita le sanzioni per mancanza di pagamento della sosta, che passano da 714 a 1.569 (+120%). «Dati he segnano record su tutti i livelli di servizio - spiega il sindaco Andrea Abis - Le ragioni di questo andamento positivo per l’economia locale sono quelle di un trend di crescita turistica di Cabras che, anno dopo anno, si consolida e, non di meno, di una azione netta di emersione dal nero di parte dell’attività ricettiva. Per l’amministrazione si tratta di risultati di grande soddisfazione che costituiscono la fonte di sostentamento per l’erogazione di servizi di maggiore qualità sui quali proseguiremo a investire per migliorare costantemente».

