Ruinas, gli ultimi appuntamenti con la rassegna "Armonie di Natale"Gli eventi di martedì 30 e mercoledì 31 dicembre
Ultimi appuntamenti per la rassegna "Armonie di Natale – Ruinas 2025", fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, che per tutto il mese di dicembre ha proposto eventi, live e momenti conviviali riscontrando una partecipazione corale ed entusiasta da parte della cittadinanza. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno.
Gli ultimi appuntamenti del cartellone prendono il via martedì 30 dicembre, alle 18, negli spazi del Centro Sociale, con una gara poetica improvvisata. Protagonisti i poeti Bruno Agus e Diego Porcu, le cui rime estemporanee faranno da contrappunto alle polifonie dei Tenores di Ula Tirso.
La rassegna "Armonie di Natale – Ruinas 2025" si chiude il 31 dicembre, a mezzanotte, con uno spettacolo pirotecnico, un rito collettivo di luce e colore per salutare con gioia l’anno trascorso e accogliere con rinnovata speranza il 2026.