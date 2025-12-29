A Bonarcado c’è il nuovo campo di calcio, moderno, con una pavimentazione in erba sintetica per valorizzare le giocate dei calciatori, rispettoso degli standard di sicurezza. Verrà inaugurato domani pomeriggio, 30 dicembre alle ore 18.30.

La struttura sportiva è stata rinnovata e pensata per valorizzare lo sport, l’aggregazione e la vita comunitaria del paese. La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie a un finanziamento del bando “Sport e Periferie”, al quale aveva partecipato la precedente amministrazione comunale guidata da Franco Pinna.

L’attuale amministrazione di Annalisa Mele ha proceduto alla realizzazione dell’intervento, un percorso che ha incontrato nel tempo diversi contrattempi e problematiche, ma che, dopo tre anni, ha portato al completamento di un’opera attesa e significativa per la comunità.

«L’inaugurazione rappresenta un importante traguardo per Bonarcado, offrendo agli sportivi e ai cittadini uno spazio moderno e funzionale, destinato in particolare ai giovani e alle associazioni sportive del territorio», precisa il primo cittadino Mele.

Il campo sarà subito testato con l'amichevole tra le squadre di calcio di Ghilarza e Abbasanta, appuntamento alle 19 quando partirà ufficialmente l'attività sul nuovo campo.



© Riproduzione riservata