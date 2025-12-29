Un nuovo murales abbellisce a Samugheo il rione de Sa rughe ‘e linna grazie all’iniziativa di un gruppo di una decina di famiglie.

Non è la prima volte che il rione si quota per abbellire la propria zona con vere e proprie opere d’arte, ora affidate alla maestria di Pina Monne per realizzare una splendida opera sulla facciata di una delle abitazioni.

Tutto è iniziato anni addietro, nel 2015, con la sistemazione di un’antica croce in legno che segnava uno dei punti di ingresso della cittadina del Mandrolisai. Poi l’attenzione si è concentrata sulla sistemazione delle aiuole. Ma il rione voleva fare di più e così, cinque anni fa, ha affidato all’artista Mauro Patta la realizzazione di un murale che raffigura il costume maschile e quello femminile di Samugheo, nella cabina Enel del quartiere.

Un lavoro che lascia incantati e ora il risultato è lo stesso con il nuovo murales stavolta affidato alla Monne.

«Da una decina d’anni siamo impegnati per tenere pulita e ordinata la piazzetta e il nostro vicinato. Riteniamo che sia una cosa importante anche per il paese. lo scorso anno con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. È stata posizionata una fontanella. E poi, oltre a tenere tutto sempre in ordine, ogni anno realizziamo il presepe», spiegano dal vicinato.

