Sotto l’albero di Natale le associazioni sportive di Abbasanta hanno trovato il bando per la concessione dei contributi . Potranno partecipare entro il prossimo 19 gennaio compilando la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ente. Al momento della presentazione della domanda, le società e le associazioni interessate dovranno avere sede legale nel Comune di Abbasanta, svolgere attività sportiva con carattere continuativo, avere un numero di atleti iscritti e residenti non inferiore a 10 persone, essere affiliate ad una federazione sportiva con disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. o agli Enti di promozione da esso riconosciuti . Le domande dovranno essere consegnate al Servizio Sociale e Culturale o imbucando la documentazione cartacea nella cassetta della posta posizionata all’esterno del Municipio, o consegnate a mano all’ufficio Protocollo o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria servizisociali@comune.abbasanta.or.it Il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, redigerà la graduatoria di merito. Per la ripartizione si seguiranno i seguenti criteri: per il 20% fra i soggetti che utilizzano strutture sportive comunali e che dimostrino di aver sostenuto spese di gestione degli stessi. Per il 20% in base alle trasferte effettuate per l’attività sportiva. Per il 25% in base al numero di atleti residenti ad Abbasanta iscritti partecipanti ai campionati di categoria. Per il 10% in base al numero di atleti iscritti e partecipanti ai campionati. Per il 15% in base alle manifestazioni sportive organizzate nel territorio del Comune di Abbasanta. Per il 5% sulla base dell’entità del bilancio sull’anno sportivo concluso e rendicontate. Ed ancora per il 5% sulla base della relazione presentata e delle attività di promozione sociale e sportiva (coinvolgimento della comunità, inserimento in attività di gruppo, inclusione delle fasce deboli come disabili, extracomunitari, minori e anziani) .

