Abbasanta, contributi per le associazioni sportivePubblicato il bando, domande entro il 19 gennaio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sotto l’albero di Natale le associazioni sportive di Abbasanta hanno trovato il bando per la concessione dei contributi . Potranno partecipare entro il prossimo 19 gennaio compilando la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ente. Al momento della presentazione della domanda, le società e le associazioni interessate dovranno avere sede legale nel Comune di Abbasanta, svolgere attività sportiva con carattere continuativo, avere un numero di atleti iscritti e residenti non inferiore a 10 persone, essere affiliate ad una federazione sportiva con disciplina riconosciuta dal C.O.N.I. o agli Enti di promozione da esso riconosciuti . Le domande dovranno essere consegnate al Servizio Sociale e Culturale o imbucando la documentazione cartacea nella cassetta della posta posizionata all’esterno del Municipio, o consegnate a mano all’ufficio Protocollo o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria servizisociali@comune.abbasanta.or.it Il Servizio Sociale Comunale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, redigerà la graduatoria di merito. Per la ripartizione si seguiranno i seguenti criteri: per il 20% fra i soggetti che utilizzano strutture sportive comunali e che dimostrino di aver sostenuto spese di gestione degli stessi. Per il 20% in base alle trasferte effettuate per l’attività sportiva. Per il 25% in base al numero di atleti residenti ad Abbasanta iscritti partecipanti ai campionati di categoria. Per il 10% in base al numero di atleti iscritti e partecipanti ai campionati. Per il 15% in base alle manifestazioni sportive organizzate nel territorio del Comune di Abbasanta. Per il 5% sulla base dell’entità del bilancio sull’anno sportivo concluso e rendicontate. Ed ancora per il 5% sulla base della relazione presentata e delle attività di promozione sociale e sportiva (coinvolgimento della comunità, inserimento in attività di gruppo, inclusione delle fasce deboli come disabili, extracomunitari, minori e anziani) .