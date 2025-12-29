Una statua della Madonna ben visibile dal panorama che si affaccia sull’Omodeo.

Si sta realizzando a Boroneddu, nel parco Urgu, immersa nel verde e nella natura a pochi chilometri di distanza dal paese.

Un’iniziativa annunciata tra alcune perplessità dell’opposizione tempo fa in Consiglio comunale e che ora prende forma.

Preso dunque il simulacro sarà collocato nel parco meta di turisti e visitatori. La statua, alta 5 metri e realizzata in basalto, ha visto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Mele destinare all’iniziativa 35 mila euro dai fondi di bilancio e ora è stato affidato l’incarico per realizzarla.

«Boroneddu ha come co-patrona la Madonna di Bonaria e allora abbiamo pensato di realizzare anche qua un simulacro dedicato alla Madonna», spiega il sindaco Angelo Mele.

Ma l’intento, come precisa il primo cittadini, non è solo quello: «L’idea è quella di realizzare un appuntamento annuale, dal significato religioso ma anche politico. Ovvero puntiamo ad unire i paesi che si affacciano sul lago Omodeo stabilendo legami, tutto sotto la protezione della Madonna del lago che sarà sistemata nel parco Urgu». Nella mente del primo cittadino c’è quello di proporre un appuntamento annuale in cui tutti i paesi che si affacciano sull’Omodeo confluiscano a Boroneddu.

«Ci sarà una funzione religiosa, una cena sociale, qualche evento dedicato al confronto e poi intrattenimento», conclude il sindaco.

