Più di novecento piante (904) di marijuana, di un altezza compresa tra 60 e 110 centimetri, irrigate da un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa, sono state scoperte dai carabinieri della compagnia di Oristano in un’area rurale di Santu Lussurgiu: in manette è finito un incensurato.

La piantagione è stata individuata grazie a un servizio di aerocooperazione tra il personale dello Squadrone eliportato "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta e quello del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari-Elmas.

L'arrestato, ora ai domiciliari, è stato sorpreso mentre irrigava le piante, che sono state inviate al Ris di Cagliari per un primo accertamento: le analisi hanno permesso di riscontrare la loro appartenenza alla canapa da droga e un principio attivo di Thc superiore ai limiti di legge.

L'uomo dovrà rispondere di produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

