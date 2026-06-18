Masullas, tante attività estive per i piccoli del paeseLa presentazione è in programma per lunedì 22 giugno
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Il Comune di Masullas, per l’estate 2026, ha previsto una serie di attività rivolte ai piccoli del paese. A questo proposito, l’ente ha previsto un incontro informativo nel quale alle famiglie e ai genitori interessati verranno presentate le iniziative. Sarà l’occasione per conoscere il programma, le iniziative in partenza per i ragazzi di tutte le età e fare le domande necessarie per organizzare al meglio l’estate.
Obiettivo delle attività previste è quello di far passare ai giovani un’estate all'insegna del divertimento e della socialità. L'appuntamento per gli interessati è fissato per lunedì 22 giugno, alle 16, nell’aula consiliare del Comune.