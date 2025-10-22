Marrubiu, rapina al distributore Tamoil: telecamera divelta e vetrata spaccataDue i malviventi, hanno portato via gratta e vinci, sigarette e tentato di sradicare le slot machine: i carabinieri stanno quantificando i danni
Rapina poco prima della mezzanotte al distributore Tamoil di Marrubiu in direzione Sassari.
I rapinatori - due persone che probabilmente sono passate dalla complanare per non farsi vedere - hanno divelto la telecamera di sorveglianza e spaccato la vetrata.
Hanno rubato gratta e vinci, un quantitativo di sigarette ancora da verificare e tentato di sradicare anche le slot machine. Il tutto è durato pochi minuti perché è scattato l'allarme. I carabinieri stanno quantificando i danni.
Il distributore e il bar sono comunque aperti.