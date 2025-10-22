Rapina poco prima della mezzanotte al distributore Tamoil di Marrubiu in direzione Sassari.

I rapinatori - due persone che probabilmente sono passate dalla complanare per non farsi vedere - hanno divelto la telecamera di sorveglianza e spaccato la vetrata.

Hanno rubato gratta e vinci, un quantitativo di sigarette ancora da verificare e tentato di sradicare anche le slot machine. Il tutto è durato pochi minuti perché è scattato l'allarme. I carabinieri stanno quantificando i danni.

Il distributore e il bar sono comunque aperti.

