Sarà una grande opportunità di crescita musicale, professionale e artistica. La Scuola Civica di Musica Alessandra Saba, dopo il successo dello scorso anno, rilancia i corsi di alto perfezionamento in violino e batteria, a cui in questa rinnovata edizione si aggiunge la tromba. Gli incontri, che saranno individuali e a cadenza mensile, si terranno nella sede dell’istituzione musicale di Marrubiu da marzo a luglio.

A guidarli tre affermati musicisti isolani: Gianmaria Melis e Matteo Cogoni, rispettivamente primo violino di spalla e trombettista dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, e Daniele Russo, tra i batteristi più importanti e quotati in Sardegna. Ci si potrà iscrivere ai corsi entro il 7 marzo nel sito della scuola civica. «Saranno inseriti parallelamente alle lezioni ordinarie di strumento», spiega il direttore della scuola, Andrea Piras. «Saranno occasione di formazione specializzata, con lo scopo di elevare le competenze tecniche e la sensibilità musicale di ciascun partecipante, al fine di introdurlo in modo più maturo e competitivo nel circuito professionale».

I corsi sono aperti a tutti, iscritti alla scuola e non, senza alcun vincolo di età o di residenza. «L’importante è avere una buona base teorico-pratica sullo strumento», precisa Piras. «Sono numerosi gli studenti del centro Sardegna che, per perfezionarsi, si spostano a Cagliari o Sassari. In questo modo, cerchiamo di agevolare i loro spostamenti, vista la logistica centrale di Marrubiu, facilmente raggiungibile sia con la macchina che col treno». I percorsi si chiuderanno a luglio con un saggio finale.

Grande soddisfazione per l’iniziativa della scuola di musica è stata espressa da Luca Corrias, sindaco di Marrubiu, comune capofila dell’istituzione che «rappresenta un’eccellenza per la formazione e la crescita artistica che va oltre il nostro territorio», afferma. «Con queste masterclass si offre ai partecipanti un’opportunità unica di approfondimento», continua Corrias, «e confronto con professionisti del settore, valorizzando il talento e la passione per la musica. Siamo certi che, come in passato, saranno apprezzate e partecipate, richiamando musicisti da tutto il continente».

