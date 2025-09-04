Prende il via a Marrubiu il nuovo corso di accesso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, promosso dal Comitato di Oristano. Il percorso formativo, strutturato in 11 lezioni distribuite nell’arco di un mese, si concluderà con un esame finale che consentirà ai partecipanti di entrare ufficialmente a far parte della Cri.

Il corso rappresenta un’occasione preziosa per chi desidera avvicinarsi al volontariato e mettersi al servizio della comunità, acquisendo competenze di primo soccorso, protezione civile, inclusione sociale e gestione delle emergenze. Un percorso che non si limita alla sola formazione tecnica, ma che offre l’opportunità di abbracciare i principi che da oltre 150 anni guidano l’azione della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità.

«Siamo onorati che la Cri abbia scelto Marrubiu per l’avvio di questo corso», sottolinea il sindaco Luca Corrias. «La presenza della Croce Rossa nel nostro territorio è un valore aggiunto per sicurezza, solidarietà e crescita civica. È un’opportunità, soprattutto per i giovani, di maturare e contribuire al bene comune con spirito di servizio e responsabilità».

Il Comune di Marrubiu e il Comitato di Oristano guardano a questo progetto come a un’occasione di crescita collettiva. Diventare volontari significa entrare in una rete nazionale e internazionale che da sempre lavora per tutelare la salute, diffondere la cultura della prevenzione e promuovere la solidarietà.

