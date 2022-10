Era la prima gita dopo due anni di pandemia. Per i bambini un evento tanto atteso. Ma qualcosa è andato storto. Stamattina per circa quaranta piccoli studenti delle scuole elementari di Cabras c’è stato un fuori programma.

Il pullman che doveva accompagnarli a Cagliari non si è presentato all’orario pattuito, e cioè alle otto e trenta in piazza Stagno. Tutta colpa di una mail che la Cooperativa Oristanese Bus, la ditta scelta per il trasporto dei piccoli scolari, non ha letto.

La gita era stata organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama in occasione della manifestazione “Archeologika”. Destinazione: Museo archeologico nazionale e bastione Saint Remy.

Dopo un’ora di attesa però del pullman nemmeno l’ombra. Intanto in piazza stagno la pioggia battente cominciava a bagnare i bambini.

La scuola ha quindi iniziato a sollecitare la ditta e il Comune. Alle nove e mezzo, dopo un’ora, i piccoli ormai fradici sono stati accompagnati nuovamente a scuola. Mentre le famiglie sono state avvisate di raggiungere l’edificio scolastico per portare vestiti asciutti.

Pietro Serra, il titolare della ditta, spiega quanto accaduto: “La conferma del viaggio da parte della Fondazione è arrivata sull’indirizzo che purtroppo non abbiamo letto. Ecco perché in piazza Stagno il nostro pullman non era presente. È stato un disguido che abbiamo cercato di riparare immediatamente invitando un nostro dipendente a raggiungere Cabras”.

I bambini intorno alle 10 sono andati ancora a piedi dalla loro scuola piazza Stagno. Ad attenderli c’era l’autista della Cobus con il suo pullman. La disperazione iniziale si è trasformata nuovamente in tanta gioia.

