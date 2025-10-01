"Luci sulla Palestina", gli ospedali dell'Oristanese aderiscono al flash mob nazionalell San Martino tra le 180 strutture che hanno aderito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
C’è anche il San Martino tra i 180 ospedali che domani, 2 ottobre parteciperanno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”. L’iniziativa, promossa dalla rete #DigiunoGaza, vedrà dalle 21 alle 22 operatori sanitari, cittadini e associazioni riuniti davanti agli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza con torce, lampade o cellulari per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.
In tutta Italia aderiranno oltre 180 strutture ospedaliere: decine di migliaia di professionisti della salute ricorderanno i 1.677 colleghi uccisi a Gaza dall’ottobre 2023 e le luci accese saranno un omaggio anche agli oltre 60 mila palestinesi, tra cui 20 mila bambini, vittime del conflitto.
“Aderiamo al flash mob Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza in qualità di professionisti della salute, in quanto crediamo che i valori deontologici che ci accomunano, la tutela della vita e della dignità umana, ci impongano di non rimanere in silenzio di fronte alla gravissima crisi sanitaria e umanitaria in corso”, spiegano gli operatori del comitato organizzatore locale. “La nostra è una manifestazione apartitica e pacifica, che intende ribadire il senso di responsabilità del personale sanitario di fronte a una crisi globale davanti a cui non possiamo chiudere gli occhi che riguarda direttamente il diritto alla salute”.
“Ringraziamo fin d’ora chi vorrà unirsi a noi – concludono gli organizzatori –. Aspettiamo tutte le cittadine e i cittadini giovedì sera alle ore 21.00 davanti ai nostri ospedali, ciascuno con la propria luce di speranza”.