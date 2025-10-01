C’è anche il San Martino tra i 180 ospedali che domani, 2 ottobre parteciperanno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”. L’iniziativa, promossa dalla rete #DigiunoGaza, vedrà dalle 21 alle 22 operatori sanitari, cittadini e associazioni riuniti davanti agli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza con torce, lampade o cellulari per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.

In tutta Italia aderiranno oltre 180 strutture ospedaliere: decine di migliaia di professionisti della salute ricorderanno i 1.677 colleghi uccisi a Gaza dall’ottobre 2023 e le luci accese saranno un omaggio anche agli oltre 60 mila palestinesi, tra cui 20 mila bambini, vittime del conflitto.

“Aderiamo al flash mob Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza in qualità di professionisti della salute, in quanto crediamo che i valori deontologici che ci accomunano, la tutela della vita e della dignità umana, ci impongano di non rimanere in silenzio di fronte alla gravissima crisi sanitaria e umanitaria in corso”, spiegano gli operatori del comitato organizzatore locale. “La nostra è una manifestazione apartitica e pacifica, che intende ribadire il senso di responsabilità del personale sanitario di fronte a una crisi globale davanti a cui non possiamo chiudere gli occhi che riguarda direttamente il diritto alla salute”.

“Ringraziamo fin d’ora chi vorrà unirsi a noi – concludono gli organizzatori –. Aspettiamo tutte le cittadine e i cittadini giovedì sera alle ore 21.00 davanti ai nostri ospedali, ciascuno con la propria luce di speranza”.

