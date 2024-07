Sono destinati a Villacidro i componenti delle pale usciti dal porto di Oristano tra le proteste dei comitati. Quei due monconi si trovano a due passi dalla prima delle nove pale che andranno a devastare l’ultimo proscenio del Monte Linas rimasto intonso, una fiorente zona agricola a ridosso delle vette tra Villacidro e Samassi.

Nel corso delle conferenze dell'ordine pubblico il Prefetto aveva dichiarato: «Sono manufatti destinati alla manutenzione straordinaria di installazioni autorizzate da tempo».

È un cantiere tutto nuovo invece. Eppure stando alla legge-moratoria dovrebbe essere «vietato realizzare nuovi impianti». La Regione avrebbe dovuto ordinare il blocco del cantiere, carabinieri, polizia e forestale sarebbero dovuti arrivare sul posto per far rispettare la legge e non per scortare gli affari di questi novelli signori del vento giunti dalle Alpi. La residenza fiscale è a Cava, minuto borgo sulle pendici delle Alpi Marittime, tra Cuneo e Nizza. Ed è inutile chiedersi chi siano i proprietari, si finisce per entrare in un tortuoso girone d’affari tra trust e fondi finanziari, società correlate e nomi apparentemente insignificanti.

Tutti i dettagli nell’articolo di Mauro Pili su L'Unione Sarda in edicola e sull'edizione digitale

© Riproduzione riservata