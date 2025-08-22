Il Comune di Albagiara ha pubblicato il bando di intervento chiamato “Incentivo allo sport per minori da 0 a 17 anni”. Il contributo è concesso a tutti i partecipanti in base alle risorse finanziarie e alle fasce di reddito, con una cifra che parte da 35 euro di spesa massima mensile per la prima fascia, passando a 25 euro per la seconda fascia fino a 10 euro per la terza fascia. Il contributo sarà erogato per un massimo di 8 mesi e sarà corrisposta la quota realmente pagata per lo svolgimento dell’attività sportiva. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre, via e-mail (ufficioamministrativo@comune.albagiara.or.it) e via pec (protocollo@pec.comune.albagiara.or.it). La modulistica si può scaricare sul sito istituzionale dell’ente.

