Cuglieri, stabilimento senza bagnino: scatta la maxi-sanzioneIl provvedimento della Guardia Costiera durante un controllo a Is Arenas
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il personale della Capitaneria di Porto di Oristano ha sanzionato uno stabilimento balneare a Is Arenas, in territorio di Cuglieri, perché sprovvisto del servizio di salvamento.
La scoperta è stata fatta durante un controllo nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”.
Al momento del sopralluogo nella struttura, aperta e frequentata da diversi bagnanti, i bagnini non erano presenti.
Per questo al titolare dello stabilimento è stata elevata la prevista sanzione amministrativa di 1.032 euro.
«Solo in un secondo momento – spiega una nota della Capitaneria -, e dopo specifica diffida a riattivare il servizio rivolta dal personale accertatore, il bagnino è stato fatto arrivare presso la propria postazione».
La stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano evidenzia che dall’inizio della stagione estiva 2025 lungo il litorale dell’oristanese questo è già il quarto stabilimento balneare sorpreso ad operare senza il bagnino di salvataggio.
(Unioneonline)