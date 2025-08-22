Il personale della Capitaneria di Porto di Oristano ha sanzionato uno stabilimento balneare a Is Arenas, in territorio di Cuglieri, perché sprovvisto del servizio di salvamento.

La scoperta è stata fatta durante un controllo nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”.

Al momento del sopralluogo nella struttura, aperta e frequentata da diversi bagnanti, i bagnini non erano presenti. 

Per questo al titolare dello stabilimento è stata elevata la prevista sanzione amministrativa di 1.032 euro.

«Solo in un secondo momento – spiega una nota della Capitaneria -, e dopo specifica diffida a riattivare il servizio rivolta dal personale accertatore, il bagnino è stato fatto arrivare presso la propria postazione».

La stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano evidenzia che dall’inizio della stagione estiva 2025 lungo il litorale dell’oristanese questo è già il quarto stabilimento balneare sorpreso ad operare senza il bagnino di salvataggio.

