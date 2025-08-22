Un sessantaduenne del Terralbese ha contratto il virus della West Nile. Si tratta del settimo caso umano di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nella provincia di Oristano e in Sardegna. L'uomo è in buone condizioni ed è ricoverato nel reparto di Neurologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Dopo l'accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell'area dell'abitazione dell'uomo per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla stessa casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, due ultrasessantacinquenni e un ultranovantenne. Di questi sei contagiati, quattro sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre due sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Negli ultimi giorni è stata potenziata la campagna informativa, già avviata ad aprile con la distribuzione di locandine e brochure alle strutture sanitarie, ai medici di medicina generale e alle farmacie. Distribuita inoltre alle amministrazioni comunali una nuova locandina bilingue, che illustra il sistema di trasmissione della malattia e fornisce tutta una serie di consigli utili per evitare di essere contagiati.

