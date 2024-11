Hanno agito favoriti dal buio che da mesi avvolge via Giovanni XXIII i malviventi che nella notte tra domenica e lunedì si sono introdotti nel salone “Élite parrucchieri” a Oristano.

Hanno prima tentato di scardinare le due porte, non riuscendoci hanno impugnato una zappa (lasciata poi all’interno del salone) e sfondato il vetro della porta d’ingresso. Una volta all’interno del locale hanno rovistato nel cassetto della reception.

«Hanno portato via una cassetta di sicurezza in latta - racconta la titolare Valentina Pusceddu - dentro c’erano solo documenti fiscali». Speravano forse di riuscire a portar via il bottino della settimana «ma all’interno non c’era neppure un euro - va avanti la donna - Purtroppo ripristinare la vetrina mi costerà almeno 500 euro».

Aldilà della rabbia per l’accaduto, l’episodio ripropone il problema della sicurezza nella via: 120 metri di strada privata ad uso pubblico tra le vie Cagliari e Diaz quasi completamente al buio, in questo periodo già a parte dalle 17.

