A Laconi la solidarietà dei giorni scorsi fatta di abbracci, parole gentili e tanto affetto non è bastata. I cittadini, per dimostrare vicinanza a Lorena Mamia, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare la vigilessa ad affrontare le spese che ha sostenuto per riparare i danni della sua auto.

Lorena Mamia, vigilessa di 28 anni in servizio nel paese del Sarcidano dal 3 gennaio scorso dopo aver vinto un conosco a tempo indeterminato, tre settimane fa ha vissuto ore difficili. Qualcuno di notte le ha squarciato due pneumatici e la cappotta della macchina. E c’è stato anche il tentativo di incendiare il Maggiolino parcheggiato nel cortile di casa: all’interno dell’auto sono stati trovati diversi accendifuoco.

Per la vigilessa che arriva da Trinità d’Agultu nei giorni scorsi i cittadini e diverse associazioni hanno deciso di organizzare una raccolta fondi. Ciò che è stato raccolto le è stato donato stamattina, in Comune.

«La raccolta fondi da parte di cittadini laconesi è stata del tutto spontanea attraverso l’Economica Laconese - racconta Maria Ignazia Deidda, vice sindaca del Comune di Laconi -. Un gesto dimostrativo da parte della comunità. I cittadini in questo modo hanno voluto mostrare la loro solidarietà nei confronti della nostra vigilessa. Un bel gesto che dimostra che la maggior parte dei laconesi ha sentito questa azione. E in qualche modo ha voluto porvi rimedio. Questa è Laconi. Lorena Mamia ringrazia il paese».

© Riproduzione riservata