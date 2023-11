Conflitto, oppressione, sofferenza e morte. Sono solo alcune delle parole scritte negli elaborati realizzati dai piccoli studenti di Laconi che stamattina hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione dei caduti e la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, rinviata lo scorso 4 novembre.

Ma non solo. Sempre oggi è stata scoperta e inaugurata la targa dedicata al “Milite Ignoto Medaglia d’Oro al Valor Militare”. Hanno partecipato alla manifestazione tanti rappresentanti delle forze armate, i parroci del paese, il personale dell’Agenzia Forestas, i dipendenti comunali e tanti cittadini.

«Ma un grazie particolarmente sentito va alla rappresentanza dei nostri studenti con i loro insegnanti, non solo per la loro partecipazione - commenta il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - ma per la realizzazione di alcuni lavori e la lettura di alcuni importanti messaggi».

© Riproduzione riservata