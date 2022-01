Il 2022 a Oristano si apre nel segno del rosa. Sette secondi dopo la mezzanotte al San Martino è nata Alba Irene Pani. Un record per l’ospedale oristanese: la bimba è la prima nata nell’Isola, e una delle prime in Italia.

Alba Irene ha regalato un Capodanno speciale alla mamma Elisabetta Tronci, al papà Fabio di Oristano e alla sorellina Chiara di due anni che la aspettava con trepidazione. La piccola pesava 2 chili 730 grammi ed è “nata con la camicia”.

Un evento che rende ancora più particolare la nascita di Alba Irene visto che secondo la tradizione chi viene al mondo avvolto nel sacco amniotico (nella camicia appunto) sarà fortunato. Il parto spontaneo è stato seguito dalla ginecologa Rita Cardia, l’ostetrica Simona Firinu, la pediatra Francesca Corrias, le infermiere della Neonatologia Giovanna Cocco e Silvana Lai. Grande emozione e festa in sala parto e nei reparti di Ginecologia (diretto da Francesca Campus), al Nido e in Pediatria (coordinato da Enrica Paderi).

Per tutti un momento di speranza anche per il futuro del San Martino che, tra mille criticità dovute alla carenza di organico, continua a essere un punto di riferimento fondamentale per il territorio grazie all’impegno e alla professionalità del personale.

Valeria Pinna

A Nuoro invece il primo nato è Giovanni, bimbo di una coppia nuorese. Il piccolo è venuto al mondo a mezzanotte e 27 minuti.

Tonio Pillonca

La prima nata del 2022 al Policlinico Duilio Casula è Noemi. “La bimba - fa sapere la struttura in un tweet – è venuta alla luce alle 3.59 con parto spontaneo e pesa 2 chili e 970 grammi. Tanti auguri a mamma Denise Puddu e a papà Simone Ollargiu”.

L'equipe che ha partecipato al parto è composta dalle ostetriche Federica Murgia e Ilenia Misuraca, dalla ginecologa Stefania Sanna, dagli specializzandi Fabio Deiala e Giuseppina Fais, dall'anestesista Leila Marchisio e dalla pediatra Alessandra Cirina.

(Unioneonline)

