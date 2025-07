Sono in pieno svolgimento, a Gonnosnò, i lavori di potenziamento degli impianti sportivi. In fase di attuazione le opere di costruzione dei campi di calcio a 5, tennis, padel e la nuova pavimentazione della struttura al coperto, che verrà utilizzata per tennis e volley. Un progetto finanziato da Regione, con 330mila euro, e Comune, con una quota di 105mila euro. Già affidati, inoltre, i lavori, 220mila euro in totale sempre da contributo regionale, per il completamento di alcune opere all’interno della palestra comunale. Nello specifico, si completerà la parte relativa a piscina interna, pavimentazioni interne, installati nuovi punti luce a led e realizzato l’impianto fotovoltaico a disposizione della struttura. Grazie all'aumento del fondo unico, l'amministrazione comunale sta progettando ulteriori opere di completamento esterno dell'area, per circa 100mila euro. “Un lavoro durato anni – commenta il sindaco Ignazio Peis - che ci porta oggi a raccogliere concretamente quanto seminato. C'è tantissimo ancora da fare, ma sono certo che la coesione creata in questi anni tra uffici e amministrazione, e il tanto tempo dedicato alla causa, ci consentiranno di sviluppare nuovi progetti per il potenziamento dell'area sportiva, vitale per l'aggregazione e la coesione sociale".

