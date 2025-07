La Polizia di Stato di Oristano ha denunciato un uomo di 50 anni, residente in un paese della provincia, responsabile del reato di molestie a sfondo sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. Nei confronti dell’uomo è stata inoltre adottata la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Oristano.

I fatti: un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura, è intervenuto in via Tirso in soccorso di una ragazza sedicenne a seguito di chiamata su linea di emergenza 112. La giovane lamentava di essere stata molestata, con espliciti riferimenti di natura sessuale, da un uomo ultracinquantenne che le si era avvicinato mentre si stava recando sul posto di lavoro.

Grazie alla descrizione sommaria fornita dalla ragazza, gli agenti della Volante, dopo aver setacciato la città, sono riusciti a individuare il responsabile nei pressi del centro storico del capoluogo e successivamente a condurlo in Questura per accertamenti.

Si è così appurato che la persona segnalata, nota alle forze dell’ordine anche per reati contro il patrimonio, già in passato si era resa protagonista di fatti analoghi, prevalentemente in danno di minorenni.

La Divisione di Polizia Anticrimine della Questura ha quindi curato le pratiche per l’adozione nei suoi confronti di una misura di prevenzione.

Considerato il fatto accertato, i numerosi precedenti penali, anche specifici, e la mancanza di ragioni legittime per la permanenza dell’uomo nel capoluogo, il Questore di Oristano ha anche emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, provvedimento che determina l’obbligo del soggetto di lasciare il territorio del comune di Oristano e il divieto di ritorno per i prossimi tre anni.

L’uomo dovrà anche comparire davanti all’Autorità Giudiziaria, cui è stato segnalato per il nuovo episodio di molestie.

