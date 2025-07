Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024 con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione. Il sindaco Massimo Falchi ha illustrato gli interventi, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e per le risorse già spese e impegnate.

Tra gli interventi principali, sono stati avviati lavori sui sottoservizi di via Roma, per un importo di 200 mila euro, e l’adeguamento degli strumenti urbanistici, con un investimento di 210 mila euro. Nel cimitero sono stati spesi 80 mila euro, e a breve si completerà la costruzione di nuovi loculi. Sono stati investiti anche 150 mila euro per sostituire il 90% dell’illuminazione pubblica, con un ampliamento previsto anche a Badde Lidone.

Sono stati completati interventi sulla viabilità rurale in zone come Mattiglierada, Fiorosu, Isolza, Messales e Badde Lidone. Per la riqualificazione urbana, sono state asfaltate le vie Sindia, Pozzomaggiore, Bosa e San Pancrazio. È inoltre in corso la progettazione di altri lavori di asfaltatura, con un budget di 200 mila euro, e si parteciperà a bandi per ottenere ulteriori fondi: 500 mila euro per la riqualificazione di Via Tinnura e il drenaggio delle acque bianche, 400 mila euro per il sagrato dei Santi Cosma e Damiano, oltre a agevolazioni per contenere l’impatto della Tari, per un totale di 25 mila euro.

Sul fronte dell’arredo urbano, sono stati restaurati e sostituiti panchine, realizzati murales e sistemate le aiuole nel centro storico. Sono stati inoltre forniti supporti alle associazioni locali come Croce Verde, Pro Loco, Avis, il Coro Polifonico, Barraccelli e Nikeyon.

Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi sociali, scolastici e sportivi, con una grande novità: un finanziamento di un milione di euro destinato all’impianto di calcio di Fraigada.

